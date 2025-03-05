Троянди чи тюльпани? Орхідею! Скільки коштуватиме ця квітка до 8 березня

Орхідея витягне з гаманців чоловіків в середньому 850 гривень

Окрім мімози, тюльпанів чи крокусів в горщиках, у чоловіків є ще один варіант квітів на 8 березня — орхідея. Ціна на цю квітку коливається залежно від магазину, її висоти, сорту та кількості гілочок. Для порівняння ми обрали найбільш популярний сорт — Фаленопсис.

"Телеграф" проаналізував ціни на орхідею Фаленопсис у квітковому магазині та гіпермаркеті. Місцями цінник на цю квітку сягає 1149 гривень.

Ціни на орхідеї

Квітковий магазин "Укрфлора" пропонує купити:

орхідею Фаленопсис з 1 гілкою (90 см) за ціною в 999 гривень;

орхідею Фаленопсис з 2 гілками (70 см) за ціною в 899 гривень;

орхідею Фаленопсис з 3 гілками (60 см) за 1149 гривень;

орхідею Фаленопсис з 2 гілками (50 см) за 999 гривень;

а орхідею Фаленопсис з 3-4 гілками (40 см) за 699 гривень.

Отже, вартість на орхідею коливається від 699 до 1149 гривень, але все залежить від висоти квітки та кількості гілочок в горщику.

Тим часом в "Епіцентрі" цінники на цю квітку такі:

на орхідею Фаленопсіс з 1 гілкою (90 см) — 859 гривень;

на орхідею Фаленопсіс з 1 гілкою (70 см) — 717 гривень;

на орхідею Фаленопсіс з 1 гілкою (60 см) — 597 гривень;

на орхідею Фаленопсіс з 1 гілкою (50 см) — 597 гривень;

а на орхідею Фаленопсіс з 2 гілками (40 см) — 899 гривень.

Таким чином, в цьому гіпермаркеті 90-сантиметрова квітка з однією гілкою коштує 859 гривень, а 40-сантиметрова з 2 гілками — 899 гривень. Ціни можуть бути як меншими, так і більшими, адже це не єдині орхідеї в цьому магазині.

Якщо порівнювати ці два магазини, то зекономити на орхідеї, обираючи серед запропонованих квітів, вдасться в "Епіцентрі", адже там мінімальна ціна — 597 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме святковий сніданок на 8 березня.