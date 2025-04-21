Путін поглибив співпрацю з Іраном одним підписом: що тепер отримає Росія

Співпраця країн і до підписання договору була досить тісною

У понеділок, 21 квітня, російський лідер Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном. Сам договір було підписано ще 17 січня 2025 року, але тепер його схвалено на державному рівні РФ.

Про це повідомляють росЗМІ. Метою договору є розширення економічного співробітництва, пом’якшення наслідків санкцій США та зміцнення військового та політичного партнерства.

Згідно з офіційними даними, угода повинна регулювати відносини між Росією та Іраном протягом найближчих 20 років. Після закінчення цього терміну договір можна продовжити на наступні п'ятирічні періоди.

Закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном

У документі наведено 47 статей, присвячених співробітництву в галузі технологій, інформації та кібербезпеки, співробітництву в галузі мирної ядерної енергетики, боротьбі з тероризмом, регіональному співробітництву, проблемам охорони навколишнього середовища, боротьбі з відмиванням грошей та організованою злочинністю.

Що передбачають статті договору

Зазначимо, що, згідно з 3 статтею документа, якщо одна зі сторін зазнає нападу, інша не повинна надавати жодної допомоги агресору. Також Москва та Тегеран зобов’язуються утримуватися від приєднання до санкцій третіх країн одна проти одної.

Статті 4-6 регулюють військове та військово-технічне співробітництво, включаючи обмін інформацією між спецслужбами, проведення спільних навчань та взаємодію у сфері військово-технічного співробітництва.

Ці пункти, як вважають експерти, відкривають Росії шлях для використання територій Ірану з метою підтримки деяких операцій РФ у Північній Африці та Близькому Сході. Водночас, як пише ВВС, тепер Росія та Іран можуть безперешкодно обмінюватися зброєю та технологіями.

У статті 20 прописано механізми розвитку фінансового співробітництва. Москва і Тегеран домовилися про створення сучасної платіжної інфраструктури, незалежної від третіх держав, перехід на двосторонні розрахунки в національних валютах.

Статті з 28 по 37 охоплюють співпрацю у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту та молодіжних обмінів.

Зазначимо, що співпраця Росії та Ірану і до підписання договору була досить тісною, а тепер, після її ратифікації, вона просто буде передбачена й офіційним документом. Водночас оцінити реальні наслідки такої кооперації та спільного розвитку, швидше за все, можна буде лише згодом.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати 16 квітня ввели нові санкції, спрямовані на імпортерів іранської нафти в Китаї. Таким чином Вашингтон напередодні переговорів з Іраном щодо нової "ядерної угоди" намагається посилити тиск на Тегеран, щоб змусити його погодитися на американські умови.