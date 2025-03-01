Романтична вечеря на 8 березня вдарить по гаманцю

Головне — створити атмосферу, а їсти можна не тільки традиційні продукти для романтичної вечері

8 березня – це день, коли багато чоловіків намагаються здивувати своїх коханих романтичною вечерею. Проте, цього року таке святкування може суттєво вдарити по гаманцю.

Зростання цін на харчі, особливо на м'ясо та рибу, робить святковий стіл значно дорожчим. Якщо ви плануєте вечерю в ресторані, будьте готові до того, що ціни на святкове меню також зросли. Середній чек на двох у ресторані середнього класу може становити від 1500 до 2000 гривень, за умови що ви не оберете дороге вино.

Альтернативою може стати домашня вечеря, але й тут доведеться витратитися. Проте, це дозволить вам створити більш затишну та інтимну атмосферу. "Телеграф" розібрався, скільки коштуватиме домашня вечеря на свято. Традиційно до романтичних страв належать устриці, полуниця, ігристе вино та має бути основна страва з риби чи м’яса.

Основна страва дешева не буде. Щоб ви не обрали — червону рибу, свинину чи яловичину — стейк вийде недешевим. За кілограм лосося в одному із магазинів столиці просять майже 650 грн, за кг стейка Оссобуко — 449,86 грн, найдешевше обійдеться свинина — грудинка затягне на 205,87 грн/кг.

Вартість стейку

Майже неодмінна супутниця романтичних вечорів в березні не здешевшала — за кілограм полуниці просять 469,9 грн. Устриці можна замовити як дешевші, так і дорожчі — вони відрізнятимуться розміром та походженням. Ціна за штуку варіюється від 25,9 до 59,9 грн.

Ціна на устриці

Ціна на полуницю

Якщо ваш вечір буде супроводжуватися алкогольними напоями, то варто закласти чималу суму, якщо хочеться здивувати супутницю справжнім шампанським. Воно коштує майже 850 грн за пляшку. Ігристе вино іншого походження — майже в п’ять разів дешевше. Найнижча ціна — близько 160 грн.

Ціна на ігристі вина

Якщо ви готуватимете страви самостійно, це дозволить зекономити кошти та додасть вечері особливого шарму. Можна також замінити дорожчі продукти на більш доступні, наприклад приготувати білу рибу, замість червоної — головне увага та атмосфера.

Раніше "Телеграф" розповідав, який телефон можна обрати на подарунок на 8 березня, якщо бюджет дуже обмежений. Якісні моделі можна знайти до 3 тисяч грн.