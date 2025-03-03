Мімоза, тюльпани та крокуси в горщиках. Скільки потрібно витратити на ці квіти до 8 березня

Ціни на цей товар залежать від місця продажу та кількості, але найдорожчою виявилась мімоза

До весняного свята 8 березня чоловіки зазвичай дарують своїм коханим букети з роз чи хризантем. Але до цього дня магазини завозять найбільш популярні квіти в цей сезон — мімозу, а також тюльпани й крокуси в горщику. Їх ще можна знайти у продавців на ринку, в переході метро тощо.

"Телеграф" вирішив проаналізувати ціни на ці три види квітів і дізнатись, скільки вони коштують та де можна знайти найдешевші позиції. Цінник місцями перевищує 1000 гривень.

Ціни на мімозу, крокуси та тюльпани у горщику

Вартість одного букету мімози, який складається з 1 чи 4 гілочок, коливається від 250 до 1355 гривень. Зверніть увагу, що у деяких магазинах ціна стоїть за одну гілочку.

Крокуси з цибулинами мають більш знижені ціни. Вартість одного такого горщика складає від 119 до 189 гривень.

Ще одним з найпопулярніших квітів на 8 березня є тюльпан в горщику. Місцями така квітка дешевше, аніж крокус. Аби купити тюльпани з цибулинами, українцю потрібно витратити в межах 114-299 гривень від 3 штук. Однак наголошуємо, що деякі магазини висувають умови у вигляді мінімального замовлення на певну суму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться святкова вечеря до 8 березня.