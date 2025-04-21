Філіппінець вирвався вперед? Букмекери приймають ставки на нового Папу

Два кандидати йдуть майже нога в ногу

Смерть Папи Римського Франциска 21 квітня після затяжної хвороби знову розворушила світ ставок. На цей раз люди намагаються передбачити, хто з ймовірних кандидатів на папський престол все ж займе його.

Як свідчать дані порталу polymarket, найзапекліша боротьба точиться між двома кардиналами — філіппінцем Луїсом Антоніо Тагло та італійцем П'єтром Пароліном.

Станом на 15:00 21 квітня в перемогу Луїса Антоніо Тагло вірять понад 37% людей. Загальна сума ставок на нього перетнула 180 тисяч доларів. Враховуючи його досвід та доволі молодий вік для Папи, ця ставка може зіграти. Проте конклав прийматиме рішень в травні за зачиненими дверима, обираючи серед визначеного переліку кардиналів.

Ставки на нового Папу Римського

На другому місті після Тагло П'єтр Паролін — кардинал з Італії. В його перемогу та очолення папського престолу вірять 36% людей. Зауважимо, що за весь період ставок, з 25 лютого 2025 року, він майже завжди йде нога в ногу з філіппінським кардиналом. Проте взимку, коли тільки розпочалось приймання ставок, він навіть виривався на перше місце.

На кого ще ставлять як на нового Папу:

Пітер Тарксон, Гана, темношкірий кардинал — 6%;

Петер Ерде, Угорщина — 5%

П'єр Баттіста Піццабалла, Єрусалим — 4%

Реймонд Берк, США — 3%.

Роберт Сара, Гвинея — 2%.

Ставки на нового Папу Римського

Нагадаємо, що процес обрання Папи Римського включає кілька етапів. Голосування проводить конклав, воно проходить таємно і за зачиненими дверима.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про головних кандидатів на папський престол і які незвичайні особи є серед них.