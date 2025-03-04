Створити настрій з самого ранку. Скільки коштуватиме святковий сніданок на 8 березня
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Необов'язково заморочуватись та готувати щось складне
Вже скоро 8 березня — Міжнародний жіночий день. До цього дня готується кожен чоловік, що хоче привітати свою кохану. Дехто може зупинити свій вибір лише на квітах, що принесуть рано-вранці у ліжко, а хтось заморочиться над сніданком.
Кожен самостійно вирішує, що йому приготувати, але "Телеграф" зібрав для вас найбільш популярні страви, які зазвичай готують вранці. Деякі комбінації страв можуть витягнути з гаманця понад 120 гривень.
Вафлі (близько 6-7 штук)
- Яйця 2 шт — 12,5 грн;
- Молоко 350 мл — 20,14 грн;
- Масло вершкове розтоплене 100 г — 54,5 грн;
- Цукор 70 г — 2,5 грн;
- Борошно 300 г — 9,45 грн;
- Розпушувач 10 г — 1,5 грн;
- Сіль 1,7 г — 0,063 грн;
Чек вийде на суму в 100,653 гривні.
Французькі тости (7-8 штук)
- Батон або булочка 7-8 шматочків (близько 176 гр) — 11,7 грн;
- Яйце 2 шт — 12,5 грн;
- Молоко 100 мл — 5,8 грн
- Цукор 50 гр — 1,76 грн;
- Ванільний цукор 10 г — 1,90 грн;
- Сіль 3 гр — 0,11 грн;
- Рослинна олія 10 мл — 0,88 грн;
За цей набір продуктів потрібно віддати 34,65 гривні.
Класичні американські млинці (панкейки) (близько 10 штук)
- 250 мл молока — 14,39 грн;
- 170 г борошна — 5,36 грн;
- 40 г вершкового масла — 21,79 грн;
- 1 яйце — 6,25 грн;
- 75 гр цукру — 2,64 грн;
- 5 гр розпушувача — 0,75 грн;
- 5 гр ванільного цукру — 0,95 грн;
- 1,25 гр солі — 0,046 грн;
Ця страва коштуватиме чоловікові 52,176 гривні.
Напої
- кава з молоком (молоко 200 мл + розчинна кава "Jacobs Monarch" стік 1,8 г) — 18,7 грн;
- сік апельсиновий "Sandora" 200 мл — 20,1 грн;
- какао (молоко 180 мл + 12 гр какао-порошку "Мрія") — 19,11 грн;
Отже, найдешевшим варіантом сніданку буде позиція зі французьких тостів та кави з молоком (53,35 гривні), а найдорожчим — вафель та апельсинового соку (120,8 гривні).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який бюджетний смартфон можна придбати на 8 Березня.