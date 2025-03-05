Розы или тюльпаны? Орхидею! Сколько будет стоить этот цветок к 8 марта
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Орхидея вытянет из кошельков мужчин в среднем 850 гривен
Кроме мимозы, тюльпанов или крокусов в горшках, у мужчин есть еще один вариант цветов на 8 марта — орхидея. Цена на этот цветок колеблется в зависимости от магазина, его высоты, сорта и количества веточек. Для сравнения мы выбрали наиболее популярный сорт — Фаленопсис.
"Телеграф" проанализировал цены на орхидею Фаленопсис в цветочном магазине и гипермаркете. Местами ценник на этот цветок достигает 1149 гривен.
Цены на орхидеи
Цветочный магазин "Укрфлора" предлагает купить:
- орхидею Фаленопсис с 1 веткой (90 см) по цене 999 гривен;
- орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (70 см) по цене в 899 гривен;
- орхидею Фаленопсис с 3 ветвями (60 см) за 1149 гривен;
- орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (50 см) за 999 гривен;
- а орхидею Фаленопсис с 3-4 ветвями (40 см) за 699 гривен.
Итак, стоимость на орхидею колеблется от 699 до 1149 гривен, но все зависит от высоты цветка и количества веточек в горшке.
Тем временем в "Эпицентре" ценники на этот цветок таковы:
- на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (90 см) — 859 гривен;
- на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (70 см) — 717 гривен;
- на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (60 см) — 597 гривен;
- на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (50 см) — 597 гривен;
- а на орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (40 см) — 899 гривен.
Таким образом, в этом гипермаркете 90-сантиметровый цветок с одной ветвью стоит 859 гривен, а 40-сантиметровый с 2 ветвями — 899 гривен. Цены могут быть как меньше, так и больше, ведь это не единственные орхидеи в этом магазине.
Если сравнивать эти два магазина, то сэкономить на орхидеи, выбирая среди предложенных цветов, удастся в "Эпицентре", ведь там минимальная цена — 597 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется праздничный завтрак на 8 марта.