Розы или тюльпаны? Орхидею! Сколько будет стоить этот цветок к 8 марта

Орхидея вытянет из кошельков мужчин в среднем 850 гривен

Кроме мимозы, тюльпанов или крокусов в горшках, у мужчин есть еще один вариант цветов на 8 марта — орхидея. Цена на этот цветок колеблется в зависимости от магазина, его высоты, сорта и количества веточек. Для сравнения мы выбрали наиболее популярный сорт — Фаленопсис.

"Телеграф" проанализировал цены на орхидею Фаленопсис в цветочном магазине и гипермаркете. Местами ценник на этот цветок достигает 1149 гривен.

Цены на орхидеи

Цветочный магазин "Укрфлора" предлагает купить:

орхидею Фаленопсис с 1 веткой (90 см) по цене 999 гривен;

орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (70 см) по цене в 899 гривен;

орхидею Фаленопсис с 3 ветвями (60 см) за 1149 гривен;

орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (50 см) за 999 гривен;

а орхидею Фаленопсис с 3-4 ветвями (40 см) за 699 гривен.

Итак, стоимость на орхидею колеблется от 699 до 1149 гривен, но все зависит от высоты цветка и количества веточек в горшке.

Тем временем в "Эпицентре" ценники на этот цветок таковы:

на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (90 см) — 859 гривен;

на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (70 см) — 717 гривен;

на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (60 см) — 597 гривен;

на орхидею Фаленопсис с 1 веткой (50 см) — 597 гривен;

а на орхидею Фаленопсис с 2 ветвями (40 см) — 899 гривен.

Таким образом, в этом гипермаркете 90-сантиметровый цветок с одной ветвью стоит 859 гривен, а 40-сантиметровый с 2 ветвями — 899 гривен. Цены могут быть как меньше, так и больше, ведь это не единственные орхидеи в этом магазине.

Если сравнивать эти два магазина, то сэкономить на орхидеи, выбирая среди предложенных цветов, удастся в "Эпицентре", ведь там минимальная цена — 597 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется праздничный завтрак на 8 марта.