Помер нардеп від колишньої ОПЗЖ: хто він і чим запам'ятався

Наразі причини його смерті невідомі

Народний депутат України IX скликання Володимир Мороз помер 21 квітня. Парламентар був відомий своєю діяльністю в енергетичній сфері, політичним шляхом від партії "ОПЗЖ" до групи "Відновлення України".

Про це повідомила Верховна Рада. Як зазначили в дописі, посадовець очолював підкомітет з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким!", — йдеться в повідомленні.

Чоловік помер на 57 році життя. Наразі причини його смерті невідомі.

Що відомо про Володимира Мороза

Згідно з даними з відкритих джерел, він народився в місті Курахове Донецької області. У різні періоди свого життя працював на Курахівській теплоелектростанції, а також тимчасово виконував обов’язки голови Мар’їнської районної державної адміністрації.

У 2019 році він став народним депутатом України, обраним від політичної партії "ОПЗЖ". А після заборони проросійської партії у 2022 році посадовець приєднався до новоутвореного депутатського об'єднання "Відновлення України".

У 2020 році Мороз був серед ініціаторів подання до Конституційного Суду України, у якому ставилося питання про відповідність Конституції окремих положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього подання суд ухвалив рішення, яким було скасовано обов’язкове електронне декларування та кримінальну відповідальність за подання недостовірної інформації у деклараціях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск, який протягом тривалого часу боровся з важкою хворобою, помер 21 квітня у віці 88 років.