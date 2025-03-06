Trustee Plus презентував фізичну криптовалютну карту

5 березня 2025 року команда Trustee Plus випустила нову версію свого застосунку, об'єднавши зручність користування та сучасні фінансові інструменти. Оновлений криптогаманець робить керування цифровими активами простим і доступним.

Ключова новинка — фізична платіжна картка, що дозволяє витрачати криптовалюту в реальному житті. Тепер можна як купити BTC в Україні , так і розраховуватися за каву чи покупки у будь-якому магазині з POS-терміналом своєю карткою. Наразі картки можна отримати в Європі, де оселились мільйони українців. Незабаром компанія планує запустити цей сервіс і в Україні.

"Оновлений Trustee Plus — це відповідь на потреби наших клієнтів. Ми поєднали їхній реальний досвід та передові технології, щоб зробити фінансові операції максимально швидкими та зрозумілими", — зазначив CEO компанії Вадим Груша.

Відмітимо, що Trustee Plus активно закріплює своє лідерство. Так, журналісти авторитетного видання Incrypted визнали продукт компанії одним з топових криптогаманців. Окрім того, компанія увійшла до списку найкращих криптокарток 2025 року за оцінкою групи експертів зі сфери цифрових активів.

Можливості оновленої версії Trustee Plus справді дивують. Це Web3-проєкт майбутнього, що вже доступний для завантаження в App Store і Google Play. Радимо спробувати його безмежні можливості для роботи з цифровими активами.