Trustee Plus представил физическую криптовалютную карту

5 марта 2025 года команда Trustee Plus выпустила новую версию своего приложения, объединив удобство пользования и современные финансовые инструменты. Обновленный криптокошелек делает управление цифровыми активами простым и доступным.

Ключевая новинка – физическая платежная карта, позволяющая тратить криптовалюту в реальной жизни. Теперь можно как купить BTC в Украине , так и рассчитываться за кофе или покупки в любом магазине с POS-терминалом своей картой. Пока карты можно получить в Европе, где поселились миллионы украинцев. В скором времени компания планирует запустить этот сервис и в Украине.

"Обновленный Trustee Plus — это ответ на потребности наших клиентов. Мы объединили их реальный опыт и передовые технологии, чтобы сделать финансовые операции максимально быстрыми и понятными", — отметил CEO компании Вадим Груша.

Отметим, что Trustee Plus активно закрепляет свое лидерство. Так, журналисты авторитетного издания Incrypted признали продукт компании одним из топовых криптокошельков. Кроме того, компания вошла в список лучших криптокарт 2025 года по оценке группы экспертов из сферы цифровых активов.

Возможности обновленной версии Trustee Plus действительно удивляют. Это Web3-проект будущего, уже доступный для загрузки в App Store и Google Play. Рекомендуется попробовать его безграничные возможности для работы с цифровыми активами.