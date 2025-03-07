Замість шоколаду чи Raffaello. Який солодкий подарунок до 8 Березня можна купити за 13 грн

До 8 Березня можна купити набір макаронс, де буде від 1 до 24 штук десерту

На 8 Березня, крім живих квітів, деякі чоловіки обирають купити щось солоденьке, наприклад шоколад чи набір цукерок. Але є ще один варіант подарунка — Macarons.

Ці тістечка зазвичай робляться у формі половинок печива, між якими кладуть крем або варення. Макаронс, в основному, виготовляють кондитерські на замовлення, однак і в звичайних магазинах їх можна купити по одному чи набором. "Телеграф" дізнався їх ціну.

Якщо покупати їх поштучно, то це можна зробити в "АТБ", "Varus" та"Сільпо". Їх ціна за 21 грам коливається від 12,50 до 17,59 гривні, залежно від виробника.

Водночас магазин "Епіцентр" пропонує купити 5 штук в коробці за 231 гривні. А шість штук в коробці в "Сільпо" коштують 99 гривень.

Якщо хочеться ще більше десерту, то на "Розетка" є пропозиція з 9 штук, ціна на яку 650 гривень. А "Епіцентр" продає 10 штук макаронс за 443 гривень.

Набір зі 18 штук макаронс можна купити в "Епіцентр" за 967 гривень. Тим часом 24 штуки продаються в "Varus" за 722,30 гривень.

Отже, ціна на цей десерт може коливатись від майже 13 до 1000 гривень, але все залежить від кількості десерту в наборі та виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які "живучі" квіти можна купити до 8 Березня.