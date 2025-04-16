У Трампа змінили угоду про надра для України: Bloomberg публікує деталі

Угода про партнерство надасть США право першої вимоги на прибуток, переведеного у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції

Переговори щодо угоди про корисні копалини тривають. США могли пом'якшити свої вимоги щодо повернення допомоги Україною під час переговорів щодо економічної угоди між двома країнами.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням. Джерела видання кажуть, що після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, наданої США Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів.

У матеріалі видання зазначається, що це наближає цифру до власної оцінки України у понад 90 мільярдів доларів.

Окрім цього, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої країні за попереднього президента Джо Байдена.

Угода про партнерство, як повідомляється, надасть США право першої вимоги на прибуток, переведеного у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном. Київ домагається кращих умов і відмовляється визнавати минулу допомогу США боргом.

Технічні переговори були дуже продуктивними, сказав представник Міністерства фінансів США, додавши, що вони з нетерпінням чекають скорого завершення переговорів.

Коли можуть підписати угоду

Відповідаючи на запитання про статус переговорів 14 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. "Ми дуже, дуже близькі, — сказав Бессент Bloomberg News у Буенос-Айресі. — Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні".

Одне з джерел видання каже, що переговори між технічними командами в п'ятницю 11 квітня та суботу 12 квітня були конструктивними. Але США все одно підійшли до угоди як до можливості компенсувати витрати в Україні шляхом прибутків від фонду, обсяг якого в останньому проєкті досі не вказано.

Bloomberg пише, що адміністрація Трампа як і раніше не хоче обіцяти майбутні інвестиції у фонд — ключовий інтерес Києва в будь-якій подібній угоді — і відкладає це питання для обговорення. Натомість продовжують наполягати на тому, що витрати США щодо України під час війни повинні розглядатися як внесок Вашингтона до фонду, сказали вони на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними.

Києву "треба діяти обережно"

За словами джерел видання, українським учасникам переговорів було важко відмовити своїх американських колег від такого підходу, який лежав в основі кількох найбільш драконівських вимог з боку Вашингтона.

При цьому видання зауважує, що "Києву потрібно діяти обережно", нагадавши історію з перепалкою в Овальному кабінеті та заяви американських представників.

"Ставки також високі для прагнень Києва приєднатися до Європейського Союзу, оскільки будь-який преференційний режим для США може суперечити їхнім правилам єдиного ринку", — ідеться у публікації. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня назвав мету своєї країни щодо ЄС "червоною лінією №1" для угоди.

Угода про корисні копалини — що відомо

У лютому Київ та Вашингтон почали обговорювати угоду про рідкісноземельні метали. Перший варіант документа показали в Україні, але через кілька днів його так і не підписали.

США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України. Що треба знати про угоду про корисні копалини — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Зеленський уже підтвердив, що Україна отримала документ. У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти висунуті умови.

Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга відзначив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США.

Раніше "Телеграф" писав, що стоїть за "угодою про копалини", та чи підпише її Україна.