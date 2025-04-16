До +24 градусів, але дощі та вітри. Коли негода у Києві може зіпсувати настрій

Найближчими днями погода у Києві з мокрою та хмарної зміниться на ясну та теплу, хоча вітри залишаться

Погода в Києві спочатку буде мокрою та хмарною, але пізніше у місто завітає сонце, яке прогріватиме його. Хоча синоптики прогнозують щоденні вітри.

Упродовж 16-18 квітня температура у столиці коливатиметься в межах +14…24 градусів вдень, та +11…12 градусів вночі. Найхолоднішою добою очікується середа, як прогнозують у Meteofor.

Середа, 16 квітня, обіцяє бути хмарною та мокрою, адже з ночі й до настання вечора очікуються дрібні дощі. Денна температура у місті підвищиться до +14 градусів, а вночі зафіксувалась біля +11 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються протягом ранку-вечора — свіжі-сильні 8-10 м/с.

У четвер, 17 квітня, сонце потроху визиратиме з-за хмар і буде прогрівати місто. Показники на термометрах у денний час показуватимуть +23 градуси, а вночі — +12 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вранці-ввечері — сильні 10-11 м/с.

Останній робочий день, 18 квітня, також буде ясним та теплим. Повітря у денний час прогріється до +24 градусів, а в нічний — +12 градусів. Протягом ранку-вечора вируватимуть свіжі-сильні вітри — до 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України найближчим часом буде найхолодніше.