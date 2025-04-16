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Один з регіонів у Чистий четвер омиють дощі: якої погоди чекати на свято

Автор
Олена Руденко
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Квітень приніс нам мінливу погоду
Квітень приніс нам мінливу погоду. Фото Колаж "Телеграф"

Тепло знову повертається

Погода в Україні 16 квітня здебільшого тепла, хоча подекуди ймовірні дощі. У Чистий четвер, 17 квітня, по всій країні буде тепло, місцями повітря прогріється до +25 градусів. Проте на Одещині затримається більш прохолодне повітря.

Погода в Україні 17 квітня — прогноз Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, опадів у четвер в Україні не передбачається. По всій країні очікується невелика хмарність.

В нічні години стовпчики термометрів будуть показувати 6-10 градусів з позначкою "плюс". Вдень повітря прогріється до практично літніх +20 +25. Проте, як це не дивно, в Одеській області, буде прохолодніше — там вдень синоптики прогнозують лише 15-17 градусів тепла. В Криму — +17 +19 градусів.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича подекуди можливі дощі

Як пояснив фахівець, у Чистий Четвер на більшій частині території України пануватиме поле високого тиску, тому опадів не прогнозується. Однак є виключення — в денні години на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер утримається південний/південно-східний, 5 – 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 градусів. В денні години Кібальчич прогнозує 18-23 градуси вище нуля. У Карпатах прохолодніше — +13…+18.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода на Великдень у п'яти найбільших містах України. Схоже, погода також святкуватиме Христове Воскресіння.

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#Погода #Прогноз #Чистий четвер