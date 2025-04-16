Прикрасить будь-який кошик: як зробити великодній декор із масла

Це краще, ніж масло у рюмочці

Великдень наближається, і час подумати про оформлення святкового кошика. Минулого року особливу популярність мали прикраси з масла у вигляді троянд, які прикрасили сотні великодніх кошиків.

Інструкцію з виготовлення масляних троян своїми руками опублікували на сторінці ask_edith в соцмережах.

Як зробити масляну троянду для святкового кошика

Процес створення такої прикраси дуже простий:

Розріжте брусок масла на три рівні частини. Акуратно обріжте кожну частину з чотирьох боків, згладжуючи кути. Наріжте масло на тонкі слайси – це будуть пелюстки вашої троянди. Для створення серединки квітки візьміть 5-6 пелюсток, викладіть їх в ряд, трохи підгорніть навпіл і скрутіть. Поступово додавайте пелюстки по колу, доки не сформуєте повноцінну троянду.

За бажання можна присипати квітку паприкою для більш ефектного вигляду.

Практичні поради

Для створення троянди найкраще підійде домашнє масло, але можна використовувати і якісне магазинне масло з високим відсотком жирності (82% і більше).

Масляні прикраси зручно робити заздалегідь і зберігати в холодильнику. Якщо турбуєтеся, що троянда може розтанути в церкві під час освячення, злегка підморозьте її в морозилці перед виходом з дому та поставте у креманку. Така оригінальна прикраса не лише прикрасить ваш великодній кошик, але й потім стане смачним доповненням до святкового столу.

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