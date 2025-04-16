У НАТО хочуть влаштувати "кошмар для Путіна" в Україні — ЗМІ

Такий крок значно "підвищить ставки", якщо Кремль нападе

У довгостроковій перспективі значну частину європейського виробництва боєприпасів, ймовірно, буде переміщено в Україну після війни. При цьому ідеальний час для відкриття деяких з них — прямо зараз.

Таку заяву зробив високопосадовець НАТО британській газеті The i Paper. За його словами, хоча це може здатися ризикованим кроком та можливою ескалацією, "нарощування потенціалу України", який також є активом союзника по НАТО, стане кроком на шляху гарантії безпеки.

"Зараз був би ідеальний час, щоб оголосити низку заводів з виробництва боєприпасів в Україні зі спільним виробництвом (між Україною та іншими країнами, — Ред.)", — каже чиновник.

При цьому другий офіційний представник НАТО сказав, що західні збройові компанії, які відкривають заводи в Україні, створять "кошмар для Путіна". Він підкреслив, що це "підвищить ставки", якщо Кремль нападе на такий об’єкт — або на співробітників служби безпеки, які його охороняють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська лазерна зброя переполошила росіян після того, як в Україні показали перше відео з його тестування.