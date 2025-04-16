Чи можна заробити, якщо в один день купити та продати долар в обмінниках

На коливаннях курсу долара можна заробити, але якщо не обмінювати його протягом одного дня

Отримати додатковий заробіток можна шляхом депозиту в банку. Є ще варіант з обміном валют, коли українці шукають вигідний курс і продають чи купують долар.

Однак чи можна розраховувати на дохід, якщо в один день купити та продати американську валюту в обмінниках. Про це дізнався "Телеграф".

Згідно з актуальними курсами в обмінниках у "Мінфін", середній курс продажу долара станом на 16 квітня 2025 року становить 40,90 гривень. Тобто якщо брати 100 доларів, то українцю потрібно віддати 4090 гривень.

Якщо продати 100 доларів в цей же день по середньому курсу купівлі в 40,75 гривні, то на руки можна отримати 4047 гривень.

Тобто, українець, що вирішив заробити за допомогою обміну долара, не отримає доходу, а навіть втратить частину своїх накопичень, адже при купівлі валюти він заплатить 4090 гривень, а при продажу отримає 4075 гривень. Різниця складає 20 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, через скільки місяців можна зібрати 100 доларів, якщо щодня відкладати по одній гривні.