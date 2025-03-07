Вместо шоколада или Raffaello. Какой сладкий подарок к 8 Марта можно купить за 13 грн

До 8 марта можно купить набор макаронс, где будет от 1 до 24 штук десерта

На 8 Марта, кроме живых цветов, некоторые мужчины выбирают купить что-то сладенькое, например шоколад или набор конфет. Но есть еще один вариант подарка — Macarons.

Эти пирожные обычно делаются в форме половинок печенья, между которыми кладут крем или варенье. Макаронс, в основном, изготовляют кондитерские на заказ, однако и в обычных магазинах их можно купить по одному или набором. "Телеграф" узнал их цену.

Если покупать их поштучно, то это можно сделать в "АТБ", "Varus" и "Сільпо". Их цена за 21 грамм колеблется от 12,50 до 17,59 гривны, в зависимости от производителя.

В то же время магазин "Эпицентр" предлагает купить 5 штук в коробке за 231 гривну. А шесть штук в коробке в "Сільпо" стоят 99 гривен.

Если хочется еще больше десерта, то на "Розетке" есть предложение из 9 штук, цена на которое 650 гривен. А "Эпицентр" продает 10 штук макаронс за 443 гривен.

Набор из 18 штук макаронс можно купить в "Эпицентре" за 967 гривен. Тем временем 24 штуки продаются в Varus за 722,30 гривны.

Следовательно, цена на этот десерт может колебаться от 13 до 1000 гривен, но все зависит от количества десерта в наборе и производителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие "живущие" цветы можно купить к 8 Марта.