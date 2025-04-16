Великдень 2025 у Києві: коли відбудуться служіння у католиків та протестантів, список храмів

Час і місця проведення великодніх богослужінь у Києві для католиків, протестантів і капуцинів у 2025 році.

Великдень – свято, що символізує воскресіння Ісуса Христа, перемогу життя над смертю, і є найважливішим святом у християнстві. Традиції святкування в Україні включають випікання пасок, фарбування яєць, освячення кошиків із їжею та участь у богослужіннях.

Великдень — це перехідне християнське свято, дата якого щороку змінюється залежно від астрономічних явищ — весняного рівнодення та першої повні після нього. Традиційно православні та католики визначають дату Великодня за різними календарями, що призводить до розбіжностей у датах святкування.

У 2025 році відбудеться рідкісний збіг: православні та католики святкуватимуть Великдень одночасно — 20 квітня. Востаннє такий збіг був у 2017 році, а наступний очікується у 2028 році. Цей збіг став можливим через збіг календарних розрахунків за новоюліанським (для православних) та григоріанським (для католиків) календарями.

"Телеграф" підготував для своїх читачів інформацію про час і місця проведення великодніх богослужінь у Києві для католиків, протестантів і капуцинів у 2025 році.

Римо-католицька церква — Кафедральний собор св. Олександра

Адреса: Костьольна вулиця, 17

У Парафії Св. Олександра представили розклад богослужінь на Великоднє Тридення

17 квітня, четвер:

Ранкова молитва о 9:00.

18:30 — Літургія Господньої Вечері. Під час неї дорослі, які пройшли підготовку, вперше приймуть Святе Причастя.

Після вечірньої Літургії можна залишатися на молитву до 22:00.

18 квітня, п’ятниця

Ранкова молитва о 9:00.

18:30 — Літургія Страстей Господніх.

Хресна дорога о 17:40.

Після Літургії можна молитися до 22:00. У цей день треба дотримуватися строгого посту.

19 квітня, субота

Ранкова молитва о 9:00.

19:00 — Пасхальна Вігілія (урочисте богослужіння з вогнем). Просимо взяти з собою свічки та підставки, щоб не забруднити лавки воском. Після служби освятять пасхальні страви.

20 квітня, неділя (Великдень)

7:30 — Ранкова Свята Меса.

Також служби відбудуться о 10:00, 12:30, 14:00, 16:30 і 18:00.

Після кожної Меси освячуватимуть пасхальні страви. Більше інформації — на стендах біля виходу з церкви.

Німецька євангелічно-лютеранська церква України

Адреса: вул. Лютеранська, 22

20 квітня об 11:00 розпочнеться святкове пасхальне богослужіння, після якого відбудеться пасхальний сніданок. Для гостей також виступить хор Святої Катерини під керівництвом Лариси Сорокопуд.

Церква євангельських християн-баптистів "Храм спасіння"

Адреса: вул. Князя Всеволода Ярославича (Генерала Пухова), 4

Великодня неділя — це особливий час, щоб долучитися до історії про любов, самопожертву та тріумф Христа. Тому Церква євангельських християн-баптистів всіх приєднатися до святкового богослужіння у неділю, 20 квітня, о 10:00 у храмі.

Парафія Пресвятої Діви Марії Матері Церкви — Капуцини Києва

Адреса: бульвар Перова, 1-б

У передвеликодні дні вірян запрошують долучитися до спільної молитви та чувань у храмі. У Страсну П’ятницю, 18 квітня, з 10:00 до 17:00 у Каплиці зберігання проходитиме адорація Ісуса в Пресвятому Таїнстві. До молитви долучаться брати капуцини, сестри назаретанки, аніматори спільноти "Мараната", спільнота Домашньої церкви, родини з дітьми та всі охочі. О 17:30 розпочнеться Хресна Дорога.

У Велику Суботу, 19 квітня, триватимуть молитовні чування біля Господнього Гробу. Початок о 10:00. Протягом дня до молитви приєднаються різні парафіяльні спільноти: брати капуцини, сестри назаретанки, групи "Мараната", Францисканський Орден Світських, францисканська молодь, спільнота міністрантів, а також всі бажаючі. Завершаться чування о 23:00 молитвою спільноти "Мараната".

Римо-католицька парафія св. Миколая у Києві | Костел св. Миколая

Адреса: вул. Велика Васильківська, 75

Літургії у Великий Четвер, Велику П’ятницю та Велику Суботу розпочинатимуться о 19:00. У Великий Четвер можливість сповіді буде з 18:00 до початку Святої Меси, а також після її завершення. У Велику П’ятницю та Велику Суботу сповідь триватиме з 15:00, паралельно з адорацією Ісуса в Пресвятому Таїнстві.

Освячення великодніх страв відбудеться у суботу після пасхальної процесії, а також після кожної Святої Меси у Великодню неділю.

У неділю Воскресіння Господнього та у ІІ неділю Пасхи Євхаристії відбуватимуться за таким розкладом:

10:00;

11:10 (іспанською мовою);

12:00 (польською мовою);

13:30;

18:00.

Після Пасхальних свят у храмі розпочнуться Проводи. При виході з храму вже можна взяти картки для поминальних записок і передати їх до сакристії.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зможуть освятити пасхальний кошик православні віряни. Ось список храмів ПЦУ по районах Києва.