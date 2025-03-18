Як зміниться пенсія, якщо продовжити працювати після 60 років

Пенсійне нарахування виросте, якщо пізніше вийти на відпочинок

Збільшити свої пенсії можна не лише за допомогою, наприклад, добровільних страхових внесків, а й пізнього виходу на відпочинок.

Якщо пенсіонер вирішив оформити пенсію пізніше, то його виплата зростає, як повідомили у Пенсійному фонді України. Сума відсотку, на який збільшиться сума, залежить від строку відстрочення пенсії.

Однак про наміри працювати після 60 років необхідно повідомити у Пенсійний фонд до досягнення пенсійного віку.

Як може змінитись сума виплати, якщо вийти на пенсію пізніше

пенсія зростає на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (5 років);

на 0,75 % – якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Тож, якщо оформлювати пенсійне нарахування в 61 рік, то воно зросте на 6%, якщо в 62 роки, то на 12%, а в 65 років — на 36%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде гідною пенсія в українки у 2025 році, якщо вона пропрацювала 40 років і отримувала 10 тисяч гривень зарплати.