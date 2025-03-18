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Как изменится пенсия, если продолжить работать после 60 лет

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото Открытые источники

Пенсионное начисление вырастет, если позже выйти на отдых

Увеличить свои пенсии можно не только посредством, например, добровольных страховых взносов, но и позднего выхода на отдых.

Если пенсионер решил оформить пенсию позже, его выплата растет, как сообщили в Пенсионном фонде Украины. Сумма процента, на который увеличится сумма, зависит от срока отсрочки пенсии.

Однако о намерениях работать после 60 лет необходимо уведомить Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста.

Как может измениться сумма выплаты, если выйти на пенсию позже

  • пенсия возрастает на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (5 лет);
  • на 0,75% – если отсрочка превышает 60 месяцев.

Если оформлять пенсионное начисление в 61 год, то оно вырастет на 6%, если в 62 года, то на 12%, а в 65 лет — на 36%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли достойна пенсия у украинки в 2025 году, если она проработала 40 лет и получала 10 тысяч гривен зарплаты.

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