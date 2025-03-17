Трудовий стаж до 2004 в Україні. Як підтвердити ці роки

У певних випадках особі потрібно мати двох свідків

Роки страхового стажу до 2004 року можна підтвердити за допомогою трудової книжки. Якщо її немає, тоді потрібно надати інші дані, які містять інформацію про працю або мати двох свідків, що можуть підтвердити період роботи.

Трудова книжка є основним документом, що може підтвердити кількість років страхового стажу, адже там робляться відповідні записи. Якщо її немає, тоді потрібно подати інші дані, як пояснили в Пенсійному фонді Україні.

А саме ті дані, що наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також:

довідки;

виписки із наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори;

угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Якщо ж трудової та цих документів немає і їх неможливо отримати через воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи або інші надзвичайні ситуації, тоді роки страхового стажу встановлюються особі на основі показань не менше 2 свідків, які мають знати заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві або в одній системі.

Водночас таке саме правило з двома свідками діє і для тих, чиїх документів немає через інші причини. Але тут свідки повинні, окрім того, що знати особу, мати документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. У цьому випадку обов’язково необхідно надати довідку архіву про відсутність відомостей про роботу особи, яка подала заяву.

У разі, якщо особа працювала на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях до 01.01.2004 року, то її стаж має підтвердити Комісія з питань підтвердження стажу роботи. Територіальний орган ПФУ має запросити та опитати свідків і їх результати оформити в Акті опитування свідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які періоди зараховують до стажу в Україні.