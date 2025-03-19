Оновіть дані і отримайте надбавку до пенсії. Кому з українців нарахують понад 9 тис грн

Сума надбавки залежить від дати звернення

Пенсіонери в Україні за різних обставин можуть отримати надбавку до виплат. На доплату у 2 361 гривні розраховують особи, що проживають в зоні радіоактивного забруднення, але перед тим їм потрібно оновити дані.

Згідно зі Законом "Про державний бюджет України на 2025 рік", передає "На пенсії", є три категорії літніх осіб, що не працюють, яким призначать надбавку у 2361 гривні, зокрема це ті, що проживали в зоні радіоактивного забруднення, не виїжджали з неї та не вселялися туди добровільно і мають статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Аби підтвердити дані про місцепроживання в період до 1993 року, особі потрібно звернутись до ЦНАПу, сільської чи селищної ради та показати один з документів:

паспорт;

будинкову книжку, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.

Крім цього, українцю потрібно прийти до ПФУ для отримання сканованих копій паспорта (за наявності у пенсійній справі), а також звернутись до органу реєстрації для отримання довідки у формі витягу з реєстру територіальної громади щодо періоду проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Перші виплати доплати мають відбутись з 1 січня 2025 року, незалежно від дати звернення. Наприклад, якщо уточнення даних відбулось у квітні, то пенсіонер отримає усі суми доплат з січня, тобто 9444 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли сума пенсії може бути вищою, аніж заробітна плата.