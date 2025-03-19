Обновите данные и получите прибавку к пенсии. Кому из украинцев начислят более 9 тыс грн

Сумма надбавки зависит от даты обращения

Пенсионеры в Украине при разных обстоятельствах могут получить прибавку к выплатам. На доплату в 2 361 гривну рассчитывают лица, проживающие в зоне радиоактивного загрязнения, но перед тем им нужно обновить данные.

Согласно Закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", передает "На пенсии", есть три категории пожилых неработающих лиц, которым назначат надбавку в 2361 гривну, в частности это те, которые проживали в зоне радиоактивного загрязнения, не выезжали из нее и не вселялись туда добровольно и имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС.

Чтобы подтвердить данные о местожительстве в период до 1993 года, лицу следует обратиться в ЦПАУ, сельский или поселковый совет и показать один из документов:

паспорт;

домовую книжку, подтверждающую регистрацию места жительства до 1993 года.

Кроме этого, украинцу нужно прийти в ПФУ для получения сканированных копий паспорта (при наличии в пенсионном деле), а также обратиться в орган регистрации для получения справки в форме выписки из реестра территориальной общины относительно периода проживания в зоне радиоактивного загрязнения

Первые выплаты доплаты должны состояться с 1 января 2025 года, независимо от даты обращения. Например, если уточнение данных состоялось в апреле, то пенсионер получит все суммы доплат с января, то есть 9444 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда сумма пенсии может быть выше, чем заработная плата.