Мать тянет на себе пятерых дошкольников. Какую выплату от государства она сможет получить

Женщине, которая занимается воспитанием пяти детей, предусмотрена помощь в более 12 тыс. грн

Одиноким матерям в Украине, самостоятельно воспитывающим детей, предусмотрена социальная помощь. Ее сумма зависит от многих факторов, например количества несовершеннолетних лиц в семье, совокупного дохода мамы и прожиточного минимума на текущий год.

А какой точно будет выплата для матери, которая состояла в браке и имела 5 детей дошкольного возраста, но отец ушел из семьи, узнал "Телеграф". Чтобы вычислить сумму, мы воспользовались специальным калькулятором.

Мать, которая самостоятельно занимается воспитанием пятерых детей в возрасте до 6 лет, и совокупный доход которой за полгода составляет 0 гривен, будет рассчитывать на выплату в 12 815 гривен.

Стоит объяснить, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается сумма выплаты для малообеспеченной семьи, где есть пятеро детей дошкольного возраста.