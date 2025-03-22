Всього три умови - і 15 тис. грн пенсії ваші. Як отримати таку виплату у 2025

Пенсію в 15 тисяч гривень можуть отримати ті, що досягли пенсійного віку, мають норму стажу та отримують певну суму зарплати

Аби мати високу пенсію в Україні, особі потрібно виконувати чотири основні дії. Серед порад є збільшення страхового стажу та офіційне працевлаштування. Але у більшості випадках сума може вирости за допомогою заробітної плати громадянина.

Яким умовам потрібно відповідати, аби українцю у 2025 році оформити пенсію в 15 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Для цього був використаний спеціальний пенсійний калькулятор.

Тож, пенсію в 15 тисяч гривень у березні 2025 може отримати чоловік, що досяг пенсійного віку в 60 років, напрацював 32 роки страхового стажу та отримував заробітну плату в 43 тисяч гривень.

Пояснимо, що ця сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

А також нагадаємо, аби у 2025 році вийти на відпочинок в 60 років, чоловікові потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи спасе чоловіка високий стаж при вираховуванні пенсії, якщо зарплата мінімальна.