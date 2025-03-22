Всего три условия - и 15 тыс. грн пенсии ваши. Как получить такую выплату в 2025

Пенсию в 15 тысяч гривен могут получить достигшие пенсионного возраста, имеющие норму стажа и получающие определенную сумму зарплаты

Чтобы иметь высокую пенсию в Украине, лицу нужно выполнять четыре основных действия. Среди советов есть увеличение страхового стажа и официальное трудоустройство. Но в большинстве случаев сумма может вырасти посредством заработной платы гражданина.

Каким условиям нужно отвечать, чтобы украинцу в 2025 году оформить пенсию в 15 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого был использован специальный пенсионный калькулятор.

Итак, пенсию в 15 тысяч гривен в марте 2025 может получить человек, достигший пенсионного возраста в 60 лет, наработавший 32 года страхового стажа и получавший заработную плату в 43 тысяч гривен.

Объясним, что эта сумма была рассчитана на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

А также напомним, чтобы в 2025 году выйти на отдых в 60 лет, мужчине нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, спасет ли мужчину высокий стаж при вычислении пенсии, если зарплата минимальна.