На значну суму не очікувати? В якому віці можна вийти на пенсію, якщо є всього 15 років стажу

На кінцеву суму пенсії в Україні значно впливає страховий стаж

В Україні у 2025 році діє норма страхового стажу. Наприклад, якщо особа збирається вийти в 60 років, то їй потрібно мати не менше 32 років. Відповідно, чим менше стаж, чим нижча виплата.

В якому віці чоловікові в Україні у 2025 році можна вийти на пенсію, маючи всього 15 років стажу та якою буде сума його виплати, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Українець, що має 15 років страхового стажу, може вийти на пенсію, якщо йому в цьому році виповниться 65 років. У березні держава може призначити йому 1643 гривень пенсії за умови, якщо його заробітна плата не перевищує 10 тисяч гривень.

Зауважимо, що ця сума "гола", адже ми вираховували її на загальних умовах і чоловік не належить до жодної пільгової категорії населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть призначити пенсію українцю в 2025 році, якщо його заробітна плата не перевищує і 5 тисяч гривень.