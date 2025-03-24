Вашу пенсію заберуть і не спитають: чому українці можуть лишитись без виплати

Виплату можна поновити

Пенсіонери в Україні можуть повністю втратити свої виплати. На це є причини, зокрема недостовірні дані, виїзд за кордон на ПМЖ чи невикористання коштів на банківському рахунку протягом певного періоду.

Деякі українці ризикують втратити пенсію. Причини для скасування виплати визначив Пенсійний фонд України, передає "На пенсії".

Тож, у пенсіонера заберуть виплату, якщо:

вона була оформлена на основі недостовірних даних;

особа померла;

протягом півроку кошти на банківському рахунку не використовувались;

літня особа виїхала на ПМЖ за кордон, але за умови, що країна, куди переїхала особа, не має з Україною договору про пенсійне забезпечення.

Аби поновити нарахування виплати, українцю потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України особисто чи поштою.

У разі, якщо пенсіонер перебуває за кордоном, то він має надати наступні документи:

копію українського паспорта;

оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер живий (він видається через дипломатичну установу України);

копію документа, що засвідчує отримання тимчасового захисту або статусу біженця;

копію документа, що підтверджує реєстрацію на місці тимчасового проживання за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках у пенсіонерів можуть забрати до 50% виплати.