На значительную сумму не ожидать? В каком возрасте можно выйти на пенсию, если есть всего 15 лет стажа

На конечную сумму пенсии в Украине значительно влияет страховой стаж

В Украине в 2025 году действует норма страхового стажа. Например, если человек собирается выйти в 60 лет, то ему нужно иметь не менее 32 лет. Соответственно, чем меньше стаж, чем ниже выплата.

В каком возрасте мужчине в Украине в 2025 году можно выйти на пенсию, имея всего 15 лет стажа и какой будет сумма его выплаты, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Украинец, имеющий 15 лет страхового стажа, может выйти на пенсию, если ему в этом году исполнится 65 лет. В марте государство может назначить ему 1643 гривен пенсии при условии, если его заработная плата не превышает 10 тысяч гривен.

Заметим, что эта сумма "голая", ведь мы высчитывали ее на общих условиях и мужчина не относится ни к одной льготной категории населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли назначить пенсию украинцу в 2025 году, если его заработная плата не превышает и 5 тысяч гривен.