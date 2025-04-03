Сможете ли вы получать пенсию в 10 тысяч, если имеете минимальный стаж в 2025

10 000 гривен пенсии могут получить украинцы, которые соответствуют определенным условиям

Чтобы иметь высокую пенсию в Украине, нужно не только наработать норму страхового стажа, но и получать высокую заработную плату. Однако если стажа мало, тогда вся надежда на ежемесячный доход.

Можно ли, наработав всего минимальную норму стажа в 15 лет, выйти на пенсию и получать выплату, которая будет не менее 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Следует объяснить, что в 2025 году выйти на отдых в 60 лет можно при условии не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Итак, оформляя выплату в 65 лет со стажем в 15 лет, мужчине необходимо иметь заработную плату в 61 тысячу гривен, чтобы пенсия достигла 10 000 гривен.

Эта сумма была рассчитана на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может выйти на отдых в 50 лет с минимальным стажем и иметь более 17 тысяч гривен.