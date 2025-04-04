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Значительно сэкономите. Где купить яйца по акции почти на 30 грн дешевле

Автор
Марина Бондаренко
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Выгодные цены на яйца
Выгодные цены на яйца. Фото Колаж Телеграфу

Цены на яйца в Украине растут, но в некоторых магазинах 4 апреля 2025 года действует акция, поэтому можно существенно сэкономить

Яйца продолжают постепенно дорожать перед Пасхой 2025 года, как и другие популярные товары, на которые растет спрос перед праздником. За неделю цена на десяток увеличилась на 1,3 гривны.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько сейчас стоят яйца в коробках и на розницу, какие будут самыми дешевыми и где сейчас акции. Согласно "Минфину", средняя стоимость куриных яиц "Квочка" составляет 79,60 гривны, когда 24 марта 2025 года она не превышала 78,30 гривны.

В то же время от "Ясенсвіт" за десяток нужно отдать в среднем 72,83 гривны. В конце марта стоимость была больше — 72,86 гривны.

Мы также узнали, где сейчас можно купить яйца по акции. По наиболее выгодному предложению десяток продается в "Fozzyshop", где одно яйцо стоит 4,99 гривны. Соответственно 10 штук — 49,90 гривны. Заметьте, что этот товар идет на розницу.

В то же время другие украинские магазины предлагают купить яйца по таким самым низким ценам:

  • В "Novus" также можно приобрести яйца на розницу. Цена за одно — 5,79 гривны;
  • В "Сільпо" они будут немного дороже и в упаковке — 61,49 гривны;
  • У "Metro" самая низкая цена стартует от 70,90 гривен;
  • А у "ФОРА" есть самые дорогие яйца среди предложенных — 74,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в 2025 году.

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