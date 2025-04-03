Борошно дорожчає перед Великоднем. Де купити найдешевше і які зараз ціни

Ціни традиційно зростають до свят

Пшеничне борошно зростає у ціні, і це пояснюється сезонним здорожчанням перед Великоднем. Станом на початок квітня борошно пшеничне здорожчало на понад гривню, в порівнянні з попереднім місяцем.

"Телеграф" проаналізував, скільки коштує зараз пшеничне борошно, і у яких магазинах його можна купити найдешевше.

Згідно з інформацією сайту Мінфін, у березні середні ціни на борошно "Хуторок" складали 30,61 грн, а уже у квітні — 31,39 грн. Втім, поточні ціни на двокілограмову пачку борошна знизились, і то суттєво — у березні коштувало 59,50 грн, а у квітні — 54,54. За один кілограм у двокілограмовій пачці доведеться заплатити 27.27 грн, що вигідніше, ніж купувати кілограмові упаковки.

Ціни на борошно у різних супермаркетах країни

Ціни на цей товар у різних мережах супермаркетів в Україні відрізняються на кілька гривень.

АТБ: найдешевше борошно — від їхньої марки "Розумний вибір" — 23.90 за 1 кг. "Хуторок" дорожчий на три гривні — 26.90 за 1 кг. Та найдешевше купувати великі об'єми — за 5 кг треба заплатити 103.90 (20,78 грн за 1 кг).

"Варус": ціни на борошно тут найдешевші. Пачка пшеничного борошна "Вигода" тут коштує 18.70 грн. Двокілограмові пачки ще вигідніші — 34.80 грн.

У "Метро" вигідніше купувати великими об'ємами. За 2-кілограмову упаковку доведеться заплатити 43,30 грн (21,65/кг), за 5-кілограмову — 106,9 грн (21,38 грн/кг), а за 25-кілограмову — 474,9 грн (18,99 за кілограм).

Раніше "Телеграф" також писав, що яйця в Україні дорожчають. Де купити найвигідніше і скільки ще ростиме ціна.