В малозабезпеченій сім'ї лише непрацездатні. На яку виплату їм очікувати

Аби дізнатись суму виплати, необхідно внести свої дані в калькулятор

Малозабезпеченим сім'ям в Україні продовжують виплачувати соцдопомогу. Її надають у розмірі, який визначає орган соціального захисту, виходячи зі спільного доходу сім'ї та кількості дорослих й дітей в ній.

Якщо ж в домогосподарстві немає батьків та дітей, а є тільки непрацездатні особи, тобто пенсіонери або особи з інвалідністю, то їм також передбачено виплату. "Телеграф" дізнався, яка її буде сума, використавши спеціальний калькулятор.

Тож, сім'я, де є лише четверо непрацездатних осіб, може отримати 9444,0 гривень грошової допомоги за умови, що сукупний дохід усіх членів родини за пів року складає 0 гривень.

Відповідно, чим вищим є сукупний дохід родини, тим меншою буде сума грошової допомоги. Крім того, її розмір змінюватиметься залежно від кількості дітей, працездатних та непрацездатних осіб в сім'ї, адже для кожного з них вирахуваний різний прожитковий мінімум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку суму розраховувати сім'ї, де вихованням двох дітей займаються двоє непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів, які мають дохід.