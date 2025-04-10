У Києві чути вибухи: столиця під атакою російських безпілотників

У столиці пролунав вибух, над містом здіймається дим

У четвер, 10 квітня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Столицю України, яка сьогодні вже постраждала від нальоту "шахедів", знов атакували російські безпілотники.

Про це попереджали у Повітряних Силах України.

"Увага! Київ! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!", — йдеться у публікації. Раніше монітори писали про загрозу ударних та імітаційних дронів зі східного напрямку.

Як повідомляє кореспондентка "Телеграфу", у передмісті столиці пролунали вибухи. У Telegram-каналах пишуть, що гучно на Лівому березі.

У КМДА проінформували, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

У столиці пролунав вибух, над містом здіймається дим.

Через оголошення тривоги рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від Академмістечка до Хрещатика. Станція Арсенальна працює лише в режимі укриття.

О 17:58 було оголошено відбій повітряної тривоги.

За годинну до атаки на Київ росіяни обстріли балістикою Дніпро. Внаслідок прильоту загинув 42-річний мешканець міста. На місці удару виникла масштабна пожежа. Також є руйнування на території цивільного об'єкту, повідомили в ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди". Він вже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.