Магнітний полюс Землі може зміститися: як це вплине на людей

Полюс зміщується не тільки через природні причини, а й через діяльність людини — прогнози вчених щодо можливої відстані

Не секрет, що північний магнітний полюс зміщується. Вчені припустили, що кінця століття географічне розташування зміниться майже на 27 метрів тільки через дії людини. Наслідки будуть вельми суттєві.

Полюс, точка, яка є орієнтиром для супутників і всієї глобальної навігації, зсувається — і причина в нас. Коли тане полярний лід, відбувається перерозподіл маси на планеті. Земля реагує на це, змінюючи вісь обертання. Це не основна причина руху, адже магнітний полюс постійно коливається через зміни у зовнішньому ядрі Землі. Та вплив людини стає дедалі сильнішим.

Розміщення магнтіних полюсів

Якщо викиди парникових газів будуть на чинному рівні, зміщення в найближчі 75 років на 27 метрів неминуче. Якщо є викиди зменшити, ситуація буде краще — зсув на 12 метрів.

Начебто невеликі зрушення порівняно з масштабами планети загрожують не стільки самій людині, скільки супутниковим системам. Через зміну магнітного полюса, точність позиціонування може зсунутися на сотні метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що арктичний лід у березні досяг історичного мінімуму. Якщо людство не припинить нарощувати продукування парникових газів, арктичний лід повністю може розтанути вже за два роки.