Стало відомо, хто може очолити СБС після можливого переводу Героя України Сухаревського

"Телеграф" із власних джерел дізнався, хто може зайняти це місце

Командувача сил безпілотних систем полковника Вадима Сухаревського нібито планують звільнити з посади. Йому також можуть доручити командування новим армійським корпусом.

Цю інформацію "Мілітарному" підтвердили джерела у політичних та військових колах. Зазначається, що обговорення цього питання у керівництві ЗСУ нібито триває вже кілька місяців.

Згідно з інформацією "Телеграфа" зі своїх джерел, ймовірним наступним командувачем може бути командир окремого батальйону "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, який має позивний "Мадяр".

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, і кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

"Однак інформація, поширена деякими медіа, щодо переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду у ЗС України не відповідає дійсності. Наразі полковник Сухаревський продовжує виконувати певні завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

"Мадяр" — хто це і що про нього відомо

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр" народився 9 серпня 1975 року, Ужгород, Закарпатська область. Український військовослужбовець, більш відомий, як засновник та командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем)).

До січня 2025 року — командир 414 Окремого Полку Ударних Безпілотних Авіаційних Систем Сухопутних Військ Збройних Сил України "Птахи Мадяра".

До липня 2024 року – командир окремого батальйону "Птахи Мадяра" (414 ОБУБАС).

Раніше, з червня 2023 року, командир ротно-тактичної групи (РТГР) "Птахи Мадяра".

З листопада 2022 року командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) 59 ОМПБр.

У 2022 році командир стрілецького взводу 2 штурмової роти 206 ПРО ТРО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній військовий звільнився з Мінветеранів через цькування.