Нардеп повідомив, чи готова Україна до масштабної мобілізації у 2025 році

Наразі питання щодо масштабної мобілізації залишається відкритим

Народний депутат Олексій Леонов заявив, що в держбюджеті на поточний рік не закладено фінансування для широкомасштабної мобілізації. Водночас, якщо з’являться офіційні заяви з цього приводу, Верховна Рада готова повернутися до цього питання для обговорення.

Про це посадовець розповів в етері "Ранок.LIVE".

За словами Леонова, перегляд державного кошторису залежить від політичної волі та часу.

"Конкретних офіційних звернень від військових до парламенту ще не надходило", — сказав він.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно повідомив про мобілізаційний потенціал країни, однак не навів детальних цифр чи конкретних планів. Це не виключає, що масштабна мобілізація все ж можлива, однак для її реалізації буде потрібне політичне рішення та додаткове фінансування.

Чи вистачить коштів у разі мобілізації

Ситуація з фінансами залишається непростою. У 2024 році бюджет зіштовхнувся з серйозним дефіцитом у розмірі близько 500 млрд гривень, що було зумовлено нестачею фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Тоді уряд був змушений шукати внутрішні резерви, зокрема ухвалити закон про підвищення податків для бізнесу.

Якщо буде ухвалене рішення про розширену мобілізацію в 2025 році, це означатиме необхідність перегляду бюджету, виділення додаткових коштів на військові потреби, логістику, забезпечення особового складу та виплати.

Наразі ж ситуація залишається відкритою, і Верховна Рада, за словами Леонова, готова розглядати це питання, щойно надійдуть офіційні запити від армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Кабміні схвалили зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які стосуються відстрочки від призову для вчителів та здобувачів освіти.