Зрадила Україну, а тепер непотрібна і в Росії? Що зараз відбувається зі скандальною зрадницею Євгенією Більченко

Тепер зрадниця плачеться в своїх соціальних мережах

Колишня українська викладачка Євгенія Більченко, яка зрадивши Україну, переїхала до Росії та підтримала війну, тепер скаржиться на цькування з боку російських пропагандистів. Вона заявила, що її "розтоптали як волонтера і як поета" та публічно звернулася до російської влади по захист.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. Раніше Більченко працювала викладачкою в київському університеті імені Драгоманова та публічно підтримувала Євромайдан, волонтерила для українських військових, писала вірші про боротьбу з "великоросійським імперіалізмом". Але після 2016 року змінила позицію, "покаялась", відмовилась від українських поглядів, а у 2022 році виїхала до РФ, публічно підтримала російське вторгнення до України, почала збирати кошти на армію РФ та носити символіку з літерою Z.

Євгенія Більченко

Однак замість прийняття Більченко зіткнулась з агресією від самих російських патріотів.

Після конфлікту з колишніми українками Оксаною Шкодою та Анною Долгарєвою, які теж підтримують війну, її звинуватили у роботі на СБУ та крадіжці грошей з гуманітарних зборів. Сюжети проти неї з'явились навіть на каналі Володимира Соловйова. Поетесу висміювали, її вірші називали "графоманією", а саму її — "душевнохворою зрадницею".

У відповідь Більченко почала публікувати слізливі звернення в Telegram. Вона заявила, що відреклась навіть від власних батьків у Києві, але Росія все одно її "не прийняла":

"Я розчарована. Вони втоптали мене в бруд. Я вже не можу волонтерити. Мене знищили як поета, як людину", — написала вона.

Також вона публічно звернулася до російської влади з вимогою припинити цькування та "захистити її репутацію". Серед своїх кривдників вона назвала Оксану Шкоду, Олександра Кофмана, Анастасію Миронову та Армена Гаспаряна.

Історія Більченко є симптоматичною: навіть публічне зречення України, підтримка війни та пропаганди не рятує від агресії з боку тієї ж системи, до якої вона намагалась долучитися. Як прокоментував Казанський, "навіть якщо ти зрадив Україну, для Росії ти все одно залишаєшся чужим".

Євгенія Більченко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де зараз знаходиться прокремлівська пропагандистка Тетяна Монтян, яка стала неугодною росіянам. Адвокатку, яка у минулому захищала українських активістів, чекають за ґратами не лише у її рідній Україні, а й у самій країні-агресорці.