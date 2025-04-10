ПриватБанк програв Коломойському в Ізраїлі: як суд Тель-Авіва пояснив рішення

Суд навів три головні фактори

Окружний суд Тель-Авіва відхилив апеляцію ПриватБанку щодо того, чи підходить Ізраїль як країна та її судова система для розгляду позову, який було подано проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського. Його звинувачують у привласненні коштів банку та їхньому виведенню в інші країни, зокрема Ізраїль.

Рішення про відхилення апеляції ухвалив суддя Аріель Циммерман. Відповідне стало відомо "Телеграфу" з тексту рішення суду.

Зазначається, що суд дійшов висновку, що це типовий випадок, у якому Ізраїль не є відповідним форумом для розгляду позову. Більшість зв’язків, характер позову, його сутність та процесуальні аспекти вказують на те, що справа має бути розглянута в Україні. Крім того, громадські міркування та очікування сторін також не підтримують розгляд справи в Ізраїлі.

Тобто ключовими підставами для відмови стали три фактори:

більшість зв’язків справи пов’язані з Україною;

характер та суть позову, його процесуальні аспекти — усе це вказує на те, що справа має розглядатися саме в Україні;

— усе це вказує на те, що справа має розглядатися саме в Україні; громадські міркування та очікування сторін також не підтримують розгляд справи в Ізраїлі.

Зокрема апелянт (ПриватБанк) намагався офіційно передати (вручити) позов відповідачам в Ізраїлі, адже відповідачі (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов) мають ізраїльське громадянство та зареєстровану адресу в країні. Позов також був поданий проти Банку Дисконт, який, як стверджувалося, допомагав у шахрайських діях.

Проте суд у своєму рішенні зауважив, що хоча ці люди формально "прив’язані" до Ізраїлю, вони фактично там не проживають постійно. Щобільше востаннє вони були в Ізраїлі за кілька місяців до того, як банк подав позов. Тому судовий реєстратор постановив: "Оскільки їхнє реальне місце проживання — не Ізраїль, то вручити їм позов у межах Ізраїлю не можна."

Тобто, якщо особи не живуть постійно у країні й мають центр життєвих інтересів в іншій країні, то наявність адреси проживання та громадянства не є достатньою причиною для вручення позову. Адже їх не можна вважати такими, що перебувають в юрисдикції ізраїльського суду.

Це стало однією з причин, чому суд вирішив, що Ізраїль — не підходящий форум для розгляду цієї справи.

Хоча, за ізраїльським законом (стаття 500 Регламенту цивільного процесу 1984 року), у деяких випадках можна подати позов проти особи, яка не живе в країні, якщо вона є "необхідною стороною" в справі. Суд погодився з наявністю такої підстави. Проте все ж таки відмовив в апеляції.

"У своїй апеляції ПриватБанк стверджував, що на відповідачах лежить тягар доведення того, що Ізраїль є неналежним форумом, і що вони не виконали цей обов’язок. Також зазначалося, що суттєва частина шахрайської схеми була реалізована в Ізраїлі за участі ізраїльського банку й ізраїльських осіб; економічна вигода, отримана відповідачами, виникла в Ізраїлі. Було також вказано, що можливість об’єднати всі сторони спору в одному форумі вимагає, щоб розгляд справи відбувався в Ізраїлі. Рішення не враховує труднощів, пов’язаних із можливою паралельною процедурою в двох юрисдикціях із потенційно різними результатами", — йдеться у рішенні суду.

Натомість відповідачі (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов) наполягали на тому, що Ізраїль не підходить для розгляду справи, адже вся відповідна ділова активність, включно з нібито шахрайськими діями, відбулася в Україні; докази знаходяться в Україні, і українське право застосовується до справи.

Вони також зазначали, що ПриватБанк повинен був довести наявність найсуттєвішого зв’язку для розгляду справи. Щодо вручення в Ізраїлі відповідачі стверджували, що вони точно не проживали в Ізраїлі у відповідний період, і що "правило обізнаності" не замінює належне вручення.

Тож суд відхилив апеляцію, але надав "перехідний варіант", за яким зобовʼязав відповідачів (Коломойського та Боголюбова) не використовувати аргумент про "запізнення" (прострочення строку позовної давності), якщо протягом 6 місяців банк подасть позов в Україні.

Це потрібно, щоб захистити право ПриватБанку подати позов, навіть якщо офіційно строк позовної давності майже вичерпано. Отже, суд Тель-Авіва дав банку вікно можливості — 6 місяців, щоб подати позов у правильній країні.

Раніше "Телеграф" писав, що три кіпрські компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським, програли багатомільярдний позов проти України в Стокгольмському арбітражі. Апеляційний суд відмовив у задоволенні їхньої заяви щодо скасування попереднього рішення у справі "Укрнафти".