В малообеспеченной семье только нетрудоспособные. На какую выплату им ожидать

Чтобы узнать сумму выплаты, необходимо внести свои данные в калькулятор

Малообеспеченным семьям в Украине продолжают выплачивать соцпомощь. Ее предоставляют в размере, который определяет орган социальной защиты, исходя из общего дохода семьи и количества взрослых и детей в ней.

Если же в домохозяйстве нет родителей и детей, а есть только нетрудоспособные лица, то есть пенсионеры или лица с инвалидностью, им также предусмотрена выплата. "Телеграф" узнал, какова ее сумма, использовав специальный калькулятор.

Итак, семья, где есть только четверо нетрудоспособных лиц, может получить 9444,0 гривны денежной помощи при условии, что совокупный доход всех членов семьи за полгода составляет 0 гривен.

Соответственно, чем выше совокупный доход семьи, тем меньше будет сумма денежной помощи. Кроме того, ее размер будет меняться в зависимости от количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц в семье, ведь для каждого из них высчитан разный прожиточный минимум.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую сумму рассчитывать семье, где воспитанием двух детей занимаются двое нетрудоспособных лиц, то пенсионеры, которые имеют доход.