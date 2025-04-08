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Якщо покласти мінімальну суму доларів на депозит. На скільки виросте дохід за рік, два або три

Автор
Марина Бондаренко
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Гривня або долар на депозитному рахунку
Гривня або долар на депозитному рахунку. Фото Колаж Телеграфу

Українець, що покладе 100 доларів на депозит, протягом 1-3 років точно отримає дохід

Суму відкладених доларів можна примножити навіть без додаткових вкладень, а саме за допомогою депозиту. Чим більше буде розмір покладених доларів на рахунок, тим вищим буде і заробіток.

Дохід може бути навіть у випадку, коли в кишені всього 100 доларів, тобто мінімальна сума вкладень на депозитний рахунок. Аби дізнатись про це, "Телеграф" використав актуальні дані про депозити в українських банках у "Мінфін".

Відповідно до курсу продажу готівкового долара, сотня наразі дорівнює 4090 гривням. Якщо українець покладе її на рік, то він зможе отримати "плюсом" всього 2 долари, як пропонують "Європромбанк" та "Асвіо Банк".

Якщо відкрити рахунок не на рік, а на два, то сума доходу зі 100 доларів також не зміниться.

Однак вже через три роки українцю виплатять на долар вище.

Тобто, українець, який покладе мінімальну суму доларів на депозит, через 1-3 роки зможе заробити не більше 3 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки вигоди буде зі 100 доларів, якщо купити їх в обміннику, а продати в банку.

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#Долар США #Курс #Курс валют #Курс долара