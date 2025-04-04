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Зібрати 100 доларів, якщо дохід мінімальний. Скільки це займе часу

Автор
Марина Бондаренко
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За скільки можна зібрати сотню доларів
За скільки можна зібрати сотню доларів. Фото Колаж Телеграфу

Понад 4 тис. грн можна назбирати, навіть якщо дохід українця всього 5 тис. грн

Шляхом економії або відкладень через деякий час можна зібрати н-суму валюти. Накопичити вдасться, навіть якщо дохід мізерний, але для цього потрібно досить багато часу.

Скільки днів потрібно відкладати й в якій сумі, аби українець, зарплата якого всього 5 тисяч гривень, назбирав 100 доларів, розбирався "Телеграф". Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в "Мінфін" в 41,15 гривні, 100 доларів наразі дорівнюють 4115 гривням.

Тож, аби накопичити цю суму з мінімальним доходом, можна щодня відкладати по 5 гривень. За місяць виходить 150 гривень, якщо 30 днів. За рік 1800 гривень, За 2 роки та 3 місяці — 4115 гривень.

Суму відкладень можна збільшити до 10 гривень. Тоді збирати прийдеться менше — рік та майже 2 місяці.

Є ще один варіант — по 15 гривень вдень. У такому випадку 100 доларів накопичаться протягом 9 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зможуть заробити українці, які поклали на річний депозит 100 доларів. Ми дізнались, що їх дохід точно виросте.

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#Долар #Курс #Курс валют #Курс долара