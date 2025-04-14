Пять детей и родители нетрудоспособны: какая выплата предусмотрена малообеспеченной семье

Выплата малообеспеченной семье из 7 человек будет составлять более 25 тыс. грн

Малообеспеченные семьи в Украине продолжают получать социальные выплаты от государства. Она предусмотрена и тем домохозяйствам, где все взрослые нетрудоспособные лица.

"Телеграф" решил узнать, какую сумму помощи ожидать малообеспеченным семьям, где есть пятеро детей и родители, которые являются лицами с инвалидностью. Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Итак, если в семье есть двое нетрудоспособных родителей, два ребенка в возрасте до 6 лет, два ребенка от 6 до 18 лет, а также один ребенок от 18 до 23 лет, а совокупный доход всех членов семьи составляет 0 гривен, то им назначат 25813,70 гривны помощи.

Однако лицо может допустить ошибку, когда подсчитывало совокупный доход семьи. Поэтому такой размер помощи приблизительный и может отличаться от того, который будет начисляться органами социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли для малообеспеченной семьи выплата, если в ней трое студентов и неработающие родители.