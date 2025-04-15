Гаманці точно "схуднуть". Скільки коштуватимуть м'ясні продукти для великоднього кошика у 2025

Місцями цінники на м'ясні продукти до Великодня 2025 "кусаються"

У великодньому кошику у 2025 році точно будуть м'ясні продукти, чи то ковбаса або буженина. Деякі магазини продають свій товар, ціна на який сягає майже 1000 гривень.

"Телеграф" проаналізував, у скільки обійдуться м'ясні продукти, які будуть у великодньому кошику та що з них буде найдорожче. Актуальні ціни взяли у "Мінфін".

Наразі середня вартість кілограма ковбаси "Алан Брауншвейська" сирокопчена складає 989,70 гривень. Якщо брати, наприклад 200 грамів, то тоді потрібно буде заплатити 197,94 гривні.

Один кілограм ковбаси копченої "Глобіно" салямі варено-копченої коштує в середньому 282,0 гривень, а 460 грамів — 89,99 гривні. Якщо брати 200 грамів, то 56,4 гривні.

На варену ковбасу середні цінники такі:

Ковбаса варена "Алан" лікарська 1 кг — 433,95 грн. Якщо купувати 200 грамів, то чек вийде на 86,79 гривні;

Ковбаса варена "Алан" молочна 400 гр коштує 148,29 грн, відповідно 200 грамів — 74,14 грн;

Ковбаса варена "Ашан" лікарська 1 кг — 344,90 грн. За 200 гр потрібно віддати 68,98 грн;

За 1 кг ковбаси вареної "Ашан" молочної треба заплатити 354,90 грн, а за 200 гр — 70,98 гривні;

Цінник на 1 кг ковбаси вареної "Глобіно" лікарської стоїть 299,0 грн. 200 грамів вийде на 59,8 гривні.

Якщо купувати напівкопчені ковбаски, наприклад "Алан мисливські", то кіло обійдеться в 713,65 гривні. 200 грамів вийде на 142,73 гривні.

Є ще варіант зі бужениною, середня ціна на кілограм якої складає 571,45 гривні. Це якщо брати буженину "Ятрань". Тобто 200 грамів коштуватимуть 114,29 гривні.

Тим часом така сама кілограмова буженина, але запечена з чорносливом, продається за ціною в 634,16 гривні, 200 грамів якої вийде на 126,9 гривні.

Тож, найдорожчим варіантом м'ясної продукції у великодньому кошику стане сирокопчена ковбаса "Алан Брауншвейська".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштують 300-грамові паски в магазинах та чи вигідно їх купувати, аніж готувати вдома.