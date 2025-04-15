Кошельки точно "похудеют". Сколько будут стоить мясные продукты для пасхальной корзины в 2025

Местами ценники на мясные продукты к Пасхе 2025 "кусаются"

В пасхальной корзине в 2025 году точно будут мясные продукты, будь то колбаса или буженина. Некоторые магазины продают свой товар, цена на который достигает почти 1000 гривен.

"Телеграф" проанализировал, во сколько обойдутся мясные продукты, которые будут в пасхальной корзине и что из них будет дороже всего. Актуальные цены взяли в "Минфин".

Сейчас средняя стоимость килограмма колбасы "Алан Брауншвейская" сырокопченая составляет 989,70 гривны. Если брать, например 200 граммов, то тогда нужно будет заплатить 197,94 гривны.

Один килограмм колбасы копченой "Глобино" салями варено-копченой стоит в среднем 282,0 гривны, а 460 граммов — 89,99 гривны. Если брать 200 граммов, то 56,4 гривны.

На вареную колбасу средние ценники такие:

Колбаса вареная "Алан" докторская 1 кг — 433,95 грн. Если покупать 200 граммов, то чек выйдет на 86,79 гривны;

Колбаса вареная "Алан" молочная 400 гр стоит 148,29 грн, соответственно 200 граммов — 74,14 грн;

Колбаса вареная "Ашан" докторская 1 кг — 344,90 грн. За 200 гр нужно отдать 68,98 грн;

За 1 кг колбасы вареной "Ашан" молочной надо заплатить 354,90 грн, а за 200 гр — 70,98 гривны;

Ценник на 1 кг колбасы вареной "Глобино" докторской стоит 299,0 грн. 200 граммов выйдет на 59,8 гривны.

Если покупать полукопченые колбаски, например "Алан охотничьи", то кило обойдется в 713,65 гривны. 200 граммов выйдет на 142,73 гривны.

Есть еще вариант с бужениной, средняя цена на килограмм которой составляет 571,45 гривны. Это если брать буженину "Ятрань". То есть 200 граммов будут стоить 114,29 гривны.

Между тем такая же килограммовая буженина, но запеченная с черносливом, продается по цене в 634,16 гривны, 200 граммов которой выйдет на 126,9 гривны.

Поэтому, самым дорогим вариантом мясной продукции в пасхальной корзине станет сырокопченая колбаса "Алан Брауншвейская".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоят 300-граммовые паски в магазинах и выгодно ли их покупать, чем готовить дома.