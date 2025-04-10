Без цукру пасок точно не буде. Де його купити якнайдешевше
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До Великодня українцям точно знадобиться цукор, який за найнижчою вартістю продається в одному магазині
До Великодня 2025 українці покупають основні продукти для паски, серед яких точно буде цукор. Деякі магазини продають кілограм за майже 29 гривень, коли в інших торгових точках його ціна стартує від 32.
"Телеграф" проаналізував ціни в різних супермаркетах і з'ясував, де наразі продається найдешевший цукор та чи діє на нього акція. Ціни були взяті за кілограм.
Кіло "білого піску" за найнижчою вартістю можна купити в "Екомаркет" — 28,90 гривень. Зауважте, на нього немає акції.
Водночас в інших магазинах такі ціни:
- за 32,90 гривень 1 кг цукру можна придбати в "Auchan";
- така сама ціна в 32,90 грн стоїть на цукор в "Metro";
- "АТБ" також пропонує купити кіло за 32,90 гривень;
- У "Novus" цінник вже вище — 33,39 гривні.
Найдорожча пропозиція кілограма цукру серед наявних є в "Megamarket", адже там його продають за 33,60 гривень.
Тож, купивши цукор в "Екомаркет" замість, наприклад, в "МегаМаркет", українцю вдасться зекономити до 4,7 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прикраси до паски будуть найдешевшими — посипка, цукрові квіти чи сухофрукти.