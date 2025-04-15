Чому одинока мати, яка виховує 3 дітей, не зможе отримати соцдопомогу

Є одна важлива умова, яка суттєво впливає на розмір виплати — дохід мами

Одинокі мами в Україні мають право на соціальну допомогу, сума якої вираховується індивідуально. У більшості випадків вона залежить від декількох факторів — прожиткового мінімуму, доходу українки та кількості дітей в родині.

Однак в певних ситуаціях, навіть якщо мати займається вихованням трьох дітей, їй не нараховуватимуть соцвиплату. "Телеграф" розібрався, за яких умов це може бути, використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Згідно з ним, якщо українка у 2025 році тягне на собі трьох дошкільників та отримує щомісячний дохід в 10 300 гривень, що за пів року складає 61 600 гривень, то їй виплата не належить.

Тобто якщо жінка має зарплату менше 10 300, то вона точно отримуватиме грошову допомогу. Відповідно чим менший дохід, тим більша допомога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли одинока мати зможе отримувати від держави значну соціальну виплату. Є дві важливі умови, коли їй можуть призначити таку суму допомоги — їй потрібно ніде не працювати та виховувати певну кількість дітей.