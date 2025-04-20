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Не залишайтеся вдома: що не можна робити у Поливаний понеділок

Автор
Наталія Дума
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Заборони у Поливаний понеділок 2025
Заборони у Поливаний понеділок 2025. Фото theukrainians.org

В цей день треба дотримуватися деяких заборон

Коли закінчується великодня неділя, атмосфера свята не зникає, а переходить у дещо інший формат. На другий день Великодня настає Поливаний понеділок — день, коли на вулицях чути радісний сміх бризки води.

За такою веселістю захована глибока традиція, яка поєднує дохристиянські обряди і символіку Великодня. А також цього дня треба дотримуватися деяких заборон. "Телеграф" розповість, що саме не можна робити в Поливаний понеділок.

Як відзначають Поливаний понеділок

Хлопці обливають дівчат. Особливо ця традиція поширена на Заході України. Такий жест вважався проявом симпатії. Тому якщо дівчину облив чоловік водою — це означає, що ти подобаєшся йому.

Дівчата зазвичай "віддячують" їм у вівторок. Такої традиції немає, але це вважається жестом "відповіді".

Діти в цей день бігають вулицями з пляшками та пістолетами з водою. У містах це іноді схоже на міні-фестиваль. Колись також була традиція освячувати воду в цей день.

Що не можна робити в Поливаний понеділок

  • Обливати людей без їхньої згоди. Це вважається неввічливістю і навіть хамством.
  • Виливати воду в приміщенні, офісах чи у транспорті — це вважається поганою прикметою.
  • Відмовляти комусь у поливанні. Це вважається неповагою до звичаїв і може навіть привернути нещастя.
  • Працювати. Цей день треба присвятити відпочинку і святкуванню. Робота заважає очищенню.
  • Залишатися вдома. Якщо є можливість провести цей день із друзями чи рідними, краще так і зробити. Присвятіть свято обміну подарунками та сім’ї.

Раніше "Телеграф" ділився календарем на весь 2025 рік. Ми розповіли, чи будуть додаткові вихідні.

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#Заборони #Великдень #Поливаний понеділок