Не залишайтеся вдома: що не можна робити у Поливаний понеділок

В цей день треба дотримуватися деяких заборон

Коли закінчується великодня неділя, атмосфера свята не зникає, а переходить у дещо інший формат. На другий день Великодня настає Поливаний понеділок — день, коли на вулицях чути радісний сміх бризки води.

За такою веселістю захована глибока традиція, яка поєднує дохристиянські обряди і символіку Великодня. А також цього дня треба дотримуватися деяких заборон. "Телеграф" розповість, що саме не можна робити в Поливаний понеділок.

Як відзначають Поливаний понеділок

Хлопці обливають дівчат. Особливо ця традиція поширена на Заході України. Такий жест вважався проявом симпатії. Тому якщо дівчину облив чоловік водою — це означає, що ти подобаєшся йому.

Дівчата зазвичай "віддячують" їм у вівторок. Такої традиції немає, але це вважається жестом "відповіді".

Діти в цей день бігають вулицями з пляшками та пістолетами з водою. У містах це іноді схоже на міні-фестиваль. Колись також була традиція освячувати воду в цей день.

Що не можна робити в Поливаний понеділок

Обливати людей без їхньої згоди . Це вважається неввічливістю і навіть хамством.

. Це вважається неввічливістю і навіть хамством. Виливати воду в приміщенні , офісах чи у транспорті — це вважається поганою прикметою.

, офісах чи у транспорті — це вважається поганою прикметою. Відмовляти комусь у поливанні . Це вважається неповагою до звичаїв і може навіть привернути нещастя.

. Це вважається неповагою до звичаїв і може навіть привернути нещастя. Працювати. Цей день треба присвятити відпочинку і святкуванню. Робота заважає очищенню.

Цей день треба присвятити відпочинку і святкуванню. Робота заважає очищенню. Залишатися вдома. Якщо є можливість провести цей день із друзями чи рідними, краще так і зробити. Присвятіть свято обміну подарунками та сім’ї.

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