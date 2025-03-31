Одинока мати не працює і виховує школяра: чи передбачена їй соцвиплата

Мати, що самостійно виховує дитину від 6 до 18 років, отримає виплату

Одиноким мамам в Україні виплачують соціальну допомогу. Сума залежить від її доходу, кількості дітей в родині та прожиткового мінімуму на поточний рік. Її призначають і у випадку, коли жінка не працює.

"Телеграф" розібрався якою буде виплата для жінки, що виховує одного школяра та не має доходу. Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Якщо одинока мати виховує одну дитину від 6 до 18 років та не має доходу за пів року, тобто вона не працює, то держава призначить їй соціальну виплату в 3196 гривень. Відповідно якщо в неї буде заробіток, то сума допомоги буде меншою.

Варто пояснити, що ця соціальна виплата буде нараховуватись одинокій мамі до досягнення її дитини 18 років. В певних випадках, а саме, якщо дитина продовжить навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, допомога здійснюватиметься до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких обставин одинока мати з маленькими дітьми отримає понад 10 тисяч гривень.